Choc al carcere di Foggia scoperti detenuti con ovuli di cocaina e ' tocchi' di hashish nello stomaco
Nel carcere di Foggia sono stati scoperti alcuni detenuti che avevano ingerito ovuli di cocaina e avevano hashish nello stomaco. Le forze di polizia e la Guardia di Finanza avevano condotto controlli specifici per prevenire l’ingresso di sostanze stupefacenti all’interno della struttura carceraria. Durante le verifiche, sono stati trovati alcuni individui che avevano ingerito droga, e sono state eseguite operazioni di controllo congiunte tra le forze dell’ordine e il personale penitenziario.
Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto all’introduzione di sostanze stupefacenti negli istituti penitenziari, pattuglie della Compagnia Guardia di Finanza di Manfredonia, in collaborazione con personale della Polizia Penitenziaria di Foggia, hanno effettuato controlli mirati presso.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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