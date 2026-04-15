Choc al carcere di Foggia scoperti detenuti con ovuli di cocaina e ' tocchi' di hashish nello stomaco

Nel carcere di Foggia sono stati scoperti alcuni detenuti che avevano ingerito ovuli di cocaina e avevano hashish nello stomaco. Le forze di polizia e la Guardia di Finanza avevano condotto controlli specifici per prevenire l’ingresso di sostanze stupefacenti all’interno della struttura carceraria. Durante le verifiche, sono stati trovati alcuni individui che avevano ingerito droga, e sono state eseguite operazioni di controllo congiunte tra le forze dell’ordine e il personale penitenziario.