Stasera, mercoledì 8 aprile 2026, va in onda su Rai 3 una nuova puntata di Chi l’ha visto?, condotta da Federica Sciarelli. La trasmissione inizia alle ore 21,20 e si occupa di fare luce su vari casi di scomparsa e vicende legate a persone scomparse. La puntata si concentra su storie di persone di cui si stanno ancora cercando aggiornamenti e dettagli.

Questa sera – mercoledì 8 aprile 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Mario Paciolla, 33 anni, stava lavorando per una missione ONU in Colombia. Si sarebbe prima tagliato i polsi e poi impiccato. Eppure, aveva appena fatto il biglietto per rientrare in Italia e aveva persino dato indicazioni su cosa fargli trovare in casa da mangiare per i giorni di quarantena. In studio in diretta i genitori dell’uomo esprimono le loro perplessità e i dubbi a Federica Sciarelli. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata dell’8 aprile 2026 su Rai 3

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Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 8 aprile 2026Chi l’ha visto torna in diretta stasera, 8 aprile 2026, su Rai3: al centro nuove storie di cronaca e casi ancora irrisolti. superguidatv.it

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Non chiedere chi ha vinto. Non ha vinto nessuno. Non chiedere chi ha perso. Non ha perso nessuno. Non chiedere a cosa è servito. Non è servito a nulla. Fuorché ad eliminare bambini... che volevano solo giocare... Oriana Fallaci - facebook.com facebook