Chi l’ha visto di Federica Sciarelli stasera su Rai 3 | anticipazioni scomparsi e casi della puntata di mercoledì 15 aprile 2026

Stasera su Rai 3 andrà in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto”, condotto da Federica Sciarelli. Il programma si concentra su storie di persone scomparse e casi di cronaca nera, affrontando temi di attualità e inchieste legate a eventi recenti. La trasmissione, giunta alla sua prossima edizione, continuerà a raccontare situazioni di persone scomparse, fornendo aggiornamenti e dettagli sui casi in corso.

Nuovo appuntamento con “ Chi l’ha visto “, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli su Rai3. Ecco tutti i i temi e le anticipazioni della puntata di stasera, mercoledì 15 aprile 2026. Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni della diretta di stasera, 15 aprile 2026. Stasera, mercoledì 15 aprile 2026 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. Al centro della diretta di stasera di “Chi l’ha visto” il tema della violenza giovanile diventato oramai una vera e propria emergenza.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 15 aprile 2026 Notizie correlate Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 8 aprile 2026Torna “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli in prima serata Rai3. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 'Chi l'ha visto?', dalla violenza giovanile al caso Campobasso: stasera nuova puntata; Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: le anticipazioni e i casi del 15 aprile; Chi l'ha visto? 2025/26 - Puntata del 08/04/2026 - Video; Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi del 15 aprile. Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 15 aprile 2026Torna Chi l’ha visto 2026 di Federica Sciarelli stasera con la diretta del 15 aprile trasmessa in prime time su Rai3. superguidatv.it Chi l’ha visto anticipazioni sui casi della nuova puntata di staseraChi l’ha visto? Cosa racconta la puntata del 15 aprile 2026 Chi: la trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto? condotta da Federica Sciarelli con esperti ... assodigitale.it Chi l'ha visto Federica Sciarelli racconta casi di scomparsa, cold case e misteri da risolvere anche con l'aiuto dei telespettatori, con un occhio sempre attento ai fatti dell'attualità e sempre dalla parte delle famiglie alla ricerca di verità e giustizia. - facebook.com facebook