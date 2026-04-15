Che tempo farà nel weekend | più sole e temperature miti su Lecce e la Puglia

Nel fine settimana, il tempo sulla Puglia si farà più soleggiato e le temperature si manterranno miti. Fino a giovedì, una depressione ancora presente sul Mediterraneo meridionale continuerà a provocare variabilità, con nuvole irregolari soprattutto nelle prime ore della giornata. Successivamente, le condizioni atmosferiche si stabilizzeranno, portando più sole e un clima più stabile nella regione.

LECCE - Una residua circolazione depressionaria sul Mediterraneo meridionale manterrà condizioni di variabilità sulla Puglia fino a giovedì, con annuvolamenti irregolari soprattutto nella prima parte della giornata, ma in graduale diradamento nel corso delle ore. È questo lo scenario previsto da.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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