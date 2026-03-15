Una ceramista ha aperto un nuovo spazio dedicato alla lavorazione e all'insegnamento della ceramica a Faenza. La location scelta è Palazzo Zanelli, dove ha deciso di avviare la propria attività in modo indipendente. La ceramista, originaria delle Ande, ha trasferito in Italia la sua passione per l'arte ceramica e ora lavora direttamente sul luogo.

Dalle Ande alla Romagna, con la ceramica sempre tra le mani. A Faenza ha aperto un nuovo spazio dedicato alla ceramica e all’insegnamento: quello della ceramista Paola Gómez, che ha scelto gli spazi di Palazzo Zanelli per avviare la propria attività in autonomia. "Un passaggio naturale – spiega – dopo aver condiviso in passato uno spazio con una collega". Quello di Paola Gómez è un percorso che parte da lontano. Nata in Paraguay e cresciuta professionalmente in Colombia, la ceramista vanta una formazione in design industriale e per quindici anni ha lavorato presso l’Università Cattolica della Colombia, occupandosi di ricerca, progettazione e insegnamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalle Ande per amore della ceramica: "Qui ho trovato materia e arte"

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