Durante un evento dedicato alla presentazione di un libro di Giuseppe Conte, un rappresentante del centrosinistra ha dichiarato che non sono necessarie ulteriori prove di unione. Ha sottolineato che il tempo dei tatticismi si è concluso e che ora è importante lavorare insieme senza tentativi di mediazione. La frase si riferisce alla volontà di consolidare un fronte comune senza ulteriori passi formali.

Alla presentazione del libro di Giuseppe Conte per una prova di campo largo? “Non c’è bisogno di fare le prove. La coalizione c’è, io penso sia finito il tempo dei giochi e dei tatticismi, è arrivato il tempo della serietà. Questo impone alcune cose: anzitutto l’unità, mai più divisi, uniti nella costruzione di un’alternativa Noi lo diciamo da sempre, Alleanza Verdi e Sinistra ha posto e pone questo problema e oggi mi pare che questa consapevolezza sia matura e generalizzata”. Lo ha detto il leader di Sinistra Italiana e deputato di Avs, Nicola Fratoianni, arrivando a Galleria Alberto Sordi, a Roma, per la presentazione del libro di Giuseppe Conte.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Centrosinistra, Fratoianni (Avs): "Finito tempo tatticismi, serve unità "

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