Il Comune ha concesso in affitto un locale in periferia a un centro sociale sindacale. La decisione arriva dopo la firma di un accordo tra le Organizzazioni Sindacali e l'amministrazione comunale. Il locale sarà destinato alle attività del centro sociale, che opera nel settore sindacale e sociale. La consegna è stata ufficializzata nei giorni scorsi, senza ulteriori dettagli sulle modalità di utilizzo.

Tempo di lettura: < 1 minuto A seguito di una intesa sottoscritta dalle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, nelle persone dei segretari generali Italia D’Acierno, Fernando Vecchione e Luigi Simeone e il Comune, sarà nei prossimi giorni consegnato ai sindacati l’immobile di proprietà comunale, in località Quattrograna Ovest, da utilizzare come Centro Sociale, non appena adempiute le formalità necessarie. Con delibera del Commissario Straordinario dott.ssa Giuliana Perrotta si è, infatti, preso atto dell’accordo che consentirà di attivare un presidio attivo sul territorio, capace di generare partecipazione, inclusione e coesione. Alle organizzazioni sindacali è affidato un ruolo centrale nella gestione e nell’animazione dello spazio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Centro sociale sindacale, il Comune concede il locale in periferia

Notizie correlate

Trasporto pubblico locale, Patrignani (Confcommercio) chiede "più corse in periferia e verso il centro""Non possiamo parlare di città inclusiva se una parte del territorio resta meno collegata.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: UIL Messina in congresso: lavoro, diritti e futuro digitale al centro del confronto territoriale; Salerno: arare per gettere il seme della democrazia partecipata; XIV Congresso UILM Reggio Calabria: territorio, lavoro e tutele al centro del confronto sindacale; Dignità e qualità del lavoro al centro del congresso Uila.

Askatasuna Torino, sgomberato centro sociale/ Piantedosi: Messaggio chiaro dello Stato100 uomini delle forze dell'ordine hanno fatto irruzione presso il centro sociale Askatasuna di Torino: ecco che cosa sta succedendo Nella giornata di oggi, 18 dicembre 2025, la polizia ha fatto ... ilsussidiario.net

Sgomberato a Torino il centro sociale AskatasunaUna vasta operazione della polizia, cominciata all’alba a Torino con perquisizioni all’interno del centro sociale Askatasuna e nelle abitazioni di alcuni attivisti, sta proseguendo con lo sgombero ... internazionale.it

Intitolazione a Salvatore Scarano della biblioteca del Centro Sociale di Pagani facebook