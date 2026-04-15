Caso Uss torna libero e può rientrare in Russia il coordinatore della fuga

Un uomo coinvolto in un caso legato a una fuga internazionale è stato rilasciato e ha la possibilità di tornare in Russia. La vicenda riguarda il cosiddetto “coordinatore” della fuga, che era stato oggetto di un provvedimento restrittivo. Dopo il rilascio, l’uomo ha ottenuto il permesso di lasciare l’Italia e di rientrare nel suo paese di origine. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti.

Milano, 15 aprile 2026 – Torna libero e potrà, dunque, rientrare in Russia Dmitry “Dima” Chirakadze, l'aristocratico russo che era stato condannato a 2 anni e 2 mesi - pena ridotta rispetto ai 3 anni e 2 mesi del primo grado - dalla Corte d'Appello di Milano per essere stato – secondo l'accusa – il "coordinatore" dell' evasione di Artem Uss, fuggito (22 marzo 2023) dalla sua abitazione di Basiglio dove era agli arresti domiciliari. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaartem-uss-arrestato-russo-svizzera-cdfhwj3b Il Tribunale del Riesame, infatti, accogliendo l'appello sulla custodia cautelare dei difensori Tatiana Della Marra e Alessandro Diddi, ha revocato la misura dei domiciliari con braccialetto elettronico che era stata applicata all'imputato dai giudici di secondo grado dopo la condanna.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caso Uss, torna libero e può rientrare in Russia il “coordinatore” della fuga Notizie correlate Fuga di Artem Uss, torna in libertà il presunto organizzatore: Dmitry Chirakadze può tornare in RussiaTorna in libertà Dmitry ‘Dima’ Chirakadze, l'aristocratico russo condannato a due anni e due mesi dalla Corte d'Appello di Milano, accusato di aver... Condannato per la morte del padre e della madre, ma torna libero: il caso Giampiero BurattiniFirenze, 1 aprile 2026 – Condanna a cinque anni per omicidio colposo aggravato e revoca delle misure cautelari. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Caso Uss, torna libero e può rientrare in Russia 'coordinatore' della fuga; Centcom, due navi da guerra Usa nello stretto di Hormuz per lo sminamento. Caso Uss, torna libero e può rientrare in Russia il coordinatore della fugaIl Riesame accoglie l'istanza dei suoi legali di Dmitry Dima Chirakadze, l'aristocratico russo condannato dalla Corte d'Appello che lo riteneva l’organizzatore dell'evasione di dell’imprenditore rus ... ilgiorno.it