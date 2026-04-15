Caro energia | il M5S di Ancona attacca il Governo contro i rincari

Il Movimento 5 Stelle di Ancona ha criticato pubblicamente l’operato del Governo riguardo alla gestione della crisi energetica, sottolineando che le misure messe in atto per far fronte ai rincari di gas e diesel sono considerate insufficienti. La protesta si inserisce nel contesto delle difficoltà causate dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche, con il partito che chiede interventi più efficaci per contenere l’impatto sui cittadini.

Il Movimento 5 Stelle di Ancona ha lanciato un attacco frontale alla gestione della crisi energetica da parte dell'esecutivo Meloni, denunciando l'insufficienza delle misure adottate per contrastare i rincari di gas e diesel. La delegazione territoriale dorica punta il dito contro una politica che definisce attendista, temendo ripercussioni pesanti sul tessuto produttivo e sociale della città. L'impatto dei costi energetici sulla mobilità e le imprese Le tensioni legate all'aumento dei prezzi de .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caro energia: il M5S di Ancona attacca il Governo contro i rincari Notizie correlate Il M5s di Ancona sprona il Governo Meloni: «Prenda provvedimenti urgenti contro il caro energia»ANCONA – Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Ancona critica l’atteggiamento del Governo Meloni, in particolar modo sulla crisi... Leggi anche: Agnelli: «Niente alluminio dal Golfo. E con il caro energia rischiamo rincari del 50%» Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: M5s, Sergio Romagnoli lascia l'incarico: Non sarò più coordinatore provinciale. Chiunque arriverà avrà il mio appoggio. Il M5s di Ancona sprona il Governo Meloni: «Prenda provvedimenti urgenti contro il caro energia»Per il gruppo territoriale dorico del Movimento 5 Stelle è un bene la concessione del credito d'imposta, ma non è abbastanza ... anconatoday.it Ancona – Caro carburanti, il M5S: Servono interventi subito per cittadini e trasportiANCONA – Il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Ancona interviene sulle recenti notizie che parlano di un allarme interno a Palazzo Chigi sull’aumento dei prezzi di diesel e gas confermano ... veratv.it