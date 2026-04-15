caro carburanti i dem propongono di dimezzare le accise in sicilia e sardegna

Nel 2026, i deputati di alcuni partiti propongono di dimezzare le accise sui carburanti destinati ai consumatori di Sicilia e Sardegna. La proposta prevede che questa riduzione si aggiunga al taglio temporaneo già stabilito dal governo e che venga introdotto un obbligo per le raffinerie insulari di rispettare determinati parametri. La proposta è stata presentata in Parlamento e riguarda anche le modalità di gestione delle raffinerie nelle regioni interessate.

Dimezzare le accise per i consumatori finali di Sicilia e Sardegna nell’anno 2026, che si cumulano al taglio temporaneo predisposto dal Governo, e introdurre un obbligo per le raffinerie insulari di riservare quote di prodotto ad aeroporti e porti locali. Sono queste le proposte avanzate dal Partito Democratico in un emendamento a firma dei senatori Antonio Nicita e Marco Meloni per contrastare l’aumento dei prezzi. La proposta è stata avanzata durante la discussione del decreto carburante in commissione al Senato dai senatori dem Nicita e Meloni, eletti rispettivamente in Sicilia e Sardegna e componenti della Bicamerale Insularità. L’idea è quella di inserire all’interno del decreto legge sui prezzi petroliferi un emendamento che tagli le accise.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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