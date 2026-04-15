Caro carburanti Caramanna Uilm | Offrire un sostegno a migliaia di lavoratori fortemente penalizzati

Il crescente aumento dei prezzi dei carburanti e il rischio di interruzioni nelle forniture stanno creando difficoltà per molti lavoratori e le loro famiglie. La situazione riguarda soprattutto i lavoratori del settore, che si trovano a fronteggiare condizioni economiche sempre più sfidanti. Le problematiche legate alle aree di servizio e alla disponibilità di carburante stanno attirando l’attenzione dei rappresentanti sindacali, preoccupati per le ripercussioni sul personale e sulla clientela.

"Il caro-benzina e il rischio sempre più concreto di aree di servizio a secco stanno mettendo in crisi i lavoratori e le loro famiglie. Riteniamo necessario un intervento immediato non solo da parte delle istituzioni politiche, ma anche delle imprese presenti sul territorio. Più smart-working e.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Metalmeccanici, Giuseppe Caramanna rieletto segretario della UilmDelegate e delegati al congresso hanno anche votato la Segreteria territoriale che collaborerà con Caramanna ed è composta da Salvo Pappalardo,... Campus della StMicroelectronics, Caramanna (Uilm): Confermate le nostre preoccupazioni“Dopo l’incontro su Stm all’assessorato regionale Attività produttive, restano molti nodi da sciogliere in vista della realizzazione di Campus WSiC",... Contenuti di approfondimento Caro-carburante, allarme Uil sul trasporto aereo: A rischio anche la continuità, subito misure urgentiCaro-carburante, allarme Uil sul trasporto aereo: A rischio anche la continuità, subito misure urgenti - Economia - sardiniapost ... sardiniapost.it 15° congresso UILM Bari: IA, caro carburanti tra i temi più caldiIntelligenza artificiale, caro carburanti e non solo. Sono alcune delle tematiche trattate nel 15esimo congresso UILM tenutosi a Bari ... trmtv.it