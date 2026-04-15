Carlo Monguzzi al Famedio presentata la proposta | Lo chiede la Milano democratica

I Consiglieri comunali hanno presentato una richiesta ufficiale per iscrivere Carlo Monguzzi al Famedio di Milano, un cimitero monumentale della città. La proposta è stata avanzata da due esponenti del consiglio comunale e riguarda l'inclusione del collega recentemente scomparso. La proposta è sostenuta dalla lista chiamata

Iscrivere Carlo Monguzzi al Famedio di Milano. È questa la proposta avanzata dai Consiglieri comunali Enrico Fedrighini e Alessandro Giungi, che hanno presentato ufficialmente la richiesta per l'iscrizione del collega morto pochi giorni fa nel tempio del Cimitero monumentale. “Credo che Carlo.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Addio a Carlo Monguzzi, ambientalista e storico consigliere comunale di MilanoÈ morto nella notte Carlo Monguzzi, storico consigliere comunale di Milano e ambientalista. Leggi anche: “Me lo porto al Festival”. Sanremo 2026, Carlo Conti e la ‘proposta’ in diretta da Fabio Fazio Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Carlo Monguzzi al Famedio. Presentata la richiesta in Comune. Radio Popolare la sostiene; Una begonia al posto di Carlo Monguzzi: l'addio commosso di Palazzo Marino al guerriero mite e rigoroso; Addio a Carlo Monguzzi, l'ambientalista che difendeva San Siro; Carlo Monguzzi, il Consiglio si ferma per ricordare un uomo battagliero ma coerente e devoto alla sua Milano. Carlo Monguzzi al Famedio, presentata la proposta: Lo chiede la Milano democraticaDopo la scomparsa dello storico Consigliere, esponenti della politica cittadina e associazioni chiedono riconoscimento: Ha cambiato la città con le sue lotte ... milanotoday.it Carlo Monguzzi, il Consiglio si ferma per ricordare un uomo battagliero ma coerente e devoto alla sua MilanoNumerosi gli interventi in aula in memoria del consigliere ambientalista morto oggi. Il sindaco Sala: Difficile andare avanti oggi, però non possiamo perdere la sua memoria. E già c’è chi chiede di ... ilgiorno.it Ciao Carlo, la tua voce, i tuoi pensieri e i tuoi sorrisi ci mancheranno molto. Ecco quello che Carlo Monguzzi pensava di Radio Popolare. Era il 14 dicembre 2025, all’inaugurazione della mostra sui 50 anni della radio, alla Fabbrica del Vapore. intervista di Il - facebook.com facebook Mirabelli: mancheranno l'intelligenza, l'ironia e le provocazioni di Carlo Monguzzi x.com