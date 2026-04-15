Carlo Monguzzi al Famedio presentata la proposta | Lo chiede la Milano democratica

Da milanotoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Consiglieri comunali hanno presentato una richiesta ufficiale per iscrivere Carlo Monguzzi al Famedio di Milano, un cimitero monumentale della città. La proposta è stata avanzata da due esponenti del consiglio comunale e riguarda l'inclusione del collega recentemente scomparso. La proposta è sostenuta dalla lista chiamata

Iscrivere Carlo Monguzzi al Famedio di Milano. È questa la proposta avanzata dai Consiglieri comunali Enrico Fedrighini e Alessandro Giungi, che hanno presentato ufficialmente la richiesta per l'iscrizione del collega morto pochi giorni fa nel tempio del Cimitero monumentale. “Credo che Carlo.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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