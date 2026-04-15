Il 9 maggio 2026 a San Martino Buon Albergo si è tenuto un evento formativo dedicato all’uso di Canva come strumento per sviluppare competenze digitali e creatività nelle scuole. L’iniziativa, intitolata “Canva per le competenze del futuro”, è stata organizzata da un gruppo di professionisti del settore digitale con il supporto di un polo europeo della conoscenza. Durante la mattinata sono state illustrate diverse metodologie per integrare questa piattaforma nelle attività didattiche.

San Martino Buon Albergo (VR), 9 maggio 2026. Una mattinata dedicata all’innovazione didattica, alla creatività e alle competenze digitali: arriva “Canva per le competenze del Futuro”, l’evento formativo organizzato da Le Comari Digitali con il supporto del Polo Europeo della Conoscenza e di.🔗 Leggi su Veronasera.it

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