Canili la volontaria Silvia Dennetta | Un impegno totalizzante ma di cui non riesco più a fare a meno

Una volontaria coinvolta nei canili ha condiviso come il suo impegno sia diventato una parte fondamentale della sua vita, dedicando gran parte del tempo all’assistenza degli animali. Ha raccontato che anche il marito ha deciso di partecipare come volontario, mentre lei trascorre le stagioni e le festività nel rifugio. La sua presenza costante rappresenta una dedizione totale, considerandolo come il suo principale impegno quotidiano.

“Anche mio marito è diventato volontario. Altrimenti, mi avrebbe vista pochissimo dal momento che passo qui l’estate, l’inverno e tutti i festivi, tutto il tempo che posso insomma, praticamente è il mio primo lavoro”. Scherza, ma non troppo, Silvia Dennetta, volontaria presso il canile di Valle Grande, a Roma. Cinquantacinque anni, tre cani di cui due adottati proprio da quel canile, studi giuridici e un lavoro presso la Corte di Cassazione, Silvia ha iniziato qui nel 2020, in un momento difficile della sua vita, “fare volontariato in canile era il mio sogno, il mio obiettivo, ma arrivare proprio in questo canile è stato un caso, non ne conoscevo l’esistenza, poi ho comprato la mia attuale casa vicinissimo, quasi un segno del destino”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Canili, la volontaria Silvia Dennetta: “Un impegno totalizzante, ma di cui non riesco più a fare a meno” Notizie correlate Leggi anche: "Mi hanno rubato l'auto di cui, da disabile, non posso fare a meno, aiutatemi": l'appello di Claudia e la solidarietà del sindaco Pauroso frontale, 6 feriti tra cui 2 bimbi: la più piccola ha meno di un mesePauroso incidente stradale la sera di Pasqua sulla Strada provinciale 572, in quel tratto Via Pergola, in territorio di Moniga ma appena oltre i...