Campo Sant’Anna lavori conclusi | riapertura a breve

I lavori di riqualificazione del campo di Sant’Anna sono stati completati. La riapertura è prevista nel prossimo futuro, dopo che tutte le operazioni di messa in sicurezza e sistemazione sono state concluse. La struttura, che era stata chiusa per interventi di miglioramento, tornerà accessibile alla comunità in tempi brevi. La conclusione dei lavori è stata comunicata dall’amministrazione locale.

Sono terminati i lavori di riqualificazione del campo di Sant’Anna, che sarà a breve riconsegnato alla città e reso nuovamente utilizzabile.L’intervento è stato realizzato grazie a fondi della Presidenza del Consiglio, nell’ambito del bando Sport e Periferie, per un importo complessivo di 722mila.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate All'Eremo Sant'Anna conclusi i lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismicoSi è svolta domenica 15 febbraio, alla presenza del vescovo di Acireale, Antonino Raspanti, la cerimonia di conclusione dei lavori di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Chieti - Il campo sportivo di Sant’Anna riconsegnato dopo i lavori; Il campo sportivo di S.Anna a Chieti riconsegnato dopo i lavori; Campo Sant’Anna, lavori conclusi: riapertura a breve; Chieti, finiti i lavori al campo di Sant'Anna. Scisso il contratto con la Chieti calcio, riparte l'iter per la gara. Campo Sant’Anna torna operativo dopo i lavori, il comune annuncia gara imminente per la gestioneChieti. Ultimati gli interventi di riqualificazione del campo di Sant’Anna, che tornerà operativo a brevissimo Sarà riconsegnato alla città domani, ... abruzzolive.it Chieti - Il campo sportivo di Sant’Anna riconsegnato dopo i lavoriCHIETI - Il campo sportivo di Sant’Anna a Chieti torna alla città dopo un articolato intervento di riqualificazione che ne ha restituito piena funzionalità e sicurezza. La struttura, a lungo rimasta i ... veratv.it https://www.cityrumorsabruzzo.it/chieti/chieti-finiti-i-lavori-al-campo-di-santanna-pronto-a-tornare-operativo-per-la-nuova-stagione.html - facebook.com facebook Campo Sant’Anna, lavori conclusi: riapertura a breve x.com