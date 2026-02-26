Da oltre vent’anni, le donne condividono storie e esperienze sul pavimento pelvico e sulla sua importanza. Un esperto nel campo del benessere intimo si dedica a spiegare come un corretto allenamento possa fare la differenza, spesso senza ricevere adeguate informazioni. È un tema che riguarda molte, ma di cui si parla ancora troppo poco nel modo giusto.

Cristian — Fondatore di Sottosopra ci parla di allenamento pelvico femminile. Lavoro nel settore del benessere intimo da quasi vent’anni. Ho un negozio fisico e un e-commerce, e ogni giorno parlo con donne che arrivano da me con problemi di cui non parlano con nessuno. Nemmeno col ginecologo, a volte. Il problema più comune? Le perdite. Quelle gocce che scappano quando ridi forte, quando starnutisci, quando salti con tuo figlio al parco. Quella cosa che ti fa mettere il salvaslip “per sicurezza” ogni singolo giorno e ti fa sentire sbagliata. Non sei sbagliata. Hai il pavimento pelvico che ha bisogno di allenarsi. E nessuno te lo ha mai spiegato davvero. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Pavimento pelvico: quello che nessuno ti spiega (e che mi raccontano le donne da 20 anni)

