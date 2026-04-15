Calciomercato Juventus | svolta a sinistra doppio colpo italiano

La Juventus sta pianificando il mercato estivo con un focus particolare sulla fascia sinistra. La squadra sta valutando due acquisti italiani per rinforzare quella zona del campo. La dirigenza ha già avviato i contatti con alcuni giocatori e sta definendo le operazioni da portare avanti nei prossimi mesi. La campagna di rafforzamento si inserisce nel progetto di migliorare la rosa in vista delle prossime competizioni ufficiali.

La dirigenza della Juventus è già al lavoro per definire le strategie di mercato per la prossima sessione estiva, tra gli obiettivi anche il restyling della fascia sinistra. La Juventus cerca uno, forse due, laterali mancini. L’idea della dirigenza bianconera sarebbe quella di acquistare almeno un calciatore che possa dare respiro alla manovra come richiesto da Spalletti. Secondo le ultime notizie di mercato riportate da Tuttosport, molto dipenderà anche dal futuro di Andrea Cambiaso. Il 26enne esterno difensivo ex Genoa potrebbe diventare un asset fondamentale per finanziare la campagna acquisti. Vista la valutazione stimata intorno ai 40 milioni di euro, e l’interesse da parte di diversi club di Premier League e Liga spagnola, una sua eventuale cessione potrebbe finanziare non solo no, ma due colpi a sinistra.🔗 Leggi su Sportface.it CALCIOMERCATO JUVE: ECCO IL NOME PER GENNAIO! COLPO DAL BAYERN Calciomercato: Juventus all’attacco, Spalletti vuole un grande colpo italianoLa Juventus tenta un grande colpo sul calciomercato: Spalletti pretende un big italiano per il salto di qualità definitivo Il momento positivo della... Calciomercato Juventus: Bernardo Silva e Goretzka dentro l’uovo di Pasqua? Comolli e Ottolini fiutano il doppio colpo a zero. Lo scenarioCalciomercato Juventus: Bernardo Silva e Goretzka dentro l’uovo di Pasqua? Comolli e Ottolini fiutano il doppio colpo a zero.