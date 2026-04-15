Calcio Terza | vincono Sporting Camaiore e Montagna Campionati all’epilogo Stasera Forte in Coppa

Nella 26ª giornata di campionato di calcio di Terza categoria, le squadre dello Sporting Camaiore e della Montagna hanno ottenuto le loro vittorie. Nel girone B di Lucca, questa giornata rappresenta la penultima fase della stagione regolare, mentre nel girone di Massa Carrara si è disputata l’ultima giornata. Stasera si disputerà la partita di Coppa con la partecipazione della squadra Forte.

In Terza categoria si è giocata la 26ª giornata di campionato che nel girone B di Lucca equivaleva alla quint’ultima di regular season mentre in quello unico di Massa Carrara era già l’ultima. Girone lucchese. La capolista Atletico Marginone viene fermata sul pari in Versilia facendo 1-1 sul sintetico dell’"Aliboni" contro lo Sporting Forte dei Marmi (la rete nerazzurra è stata segnata dal solito Giacomo Macchiarini Orlandi, che irrompe così a quota 20 centri in campionato). Così ne approfitta il Pappiana secondo della classe, ora rifattosi sotto a -3 dalla vetta quando mancano 4 giornate alla fine, dopo aver vinto 2-0 a Stiava. Pareggio 1-1 in Lido di Camaiore-Veneri con i cavallucci gialloblù che erano passati in vantaggio con Davide Grotti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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