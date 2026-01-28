Calcio Terza | vincono anche le tre formazioni dell’Alta Versilia Montagna Seravezzina Retignano e Terrinca Sporting Forte batte Stiava Pari il derby camaiorese

Nella 16ª giornata di calcio di Terza categoria, le tre squadre dell’Alta Versilia, Montagna Seravezzina, Retignano e Terrinca, portano a casa tutte e tre i punti. Lo Sporting Forte batte Stiava, mentre il derby tra Camaiore e le sue formazioni termina in parità. Le partite si sono giocate sia nel girone B di Lucca, con la prima giornata di ritorno, sia nel girone di Massa Carrara, dove si giocava la terza giornata dopo la pausa natalizia.

In Terza categoria si è giocata la 16ª giornata di campionato sia nel girone B di Lucca (dove era la 1ª di ritorno) sia in quello unico di Massa Carrara (dove era la 3ª dopo il giro di boa). Girone lucchese. In testa c’è l’allungo dell’ Atletico Marginone che batte di “cortomuso“ 1-0 il Pistoia Ovest e si porta ora a +6 sul Pappiana, sconfitto in casa 4-1 dal lanciatissimo Villa Basilica che così lo scavalca prendendosi il 2° posto solitario (a -4 dalla vetta). I pisani vengono agganciati a quota 31 punti, al 3° posto, dalle versiliesi Sporting Forte dei Marmi e Lido di Camaiore che sabato prossimo saranno di fronte nel derbyssimo al “Benelli“ (all’andata fu 3-3). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nel fine settimana di Terza categoria, si disputano le gare della 14ª giornata nel girone B di Lucca e della prima di ritorno nel girone di Massa Carrara.

