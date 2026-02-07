Questa mattina all’istituto Veneziano-Novelli di Monreale si è svolto un incontro tra gli studenti e l’ispettore Luigi Lombardo. L’obiettivo era affrontare insieme il tema del bullismo e del cyberbullismo, soprattutto in occasione della Giornata mondiale dedicata a queste problematiche. Lombardo ha spiegato ai ragazzi come riconoscere i segnali di disagio e ha dato consigli pratici su come reagire e chiedere aiuto. L’evento ha coinvolto diverse classi e ha suscitato interesse tra gli studenti, che hanno posto molte domande e condiviso le loro esperienze.

Per celebrare la Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo, la Veneziano-Novelli ha promosso un incontro con l’ispettore di polizia Luigi Lombardo sul tema dell’educazione, prevenzione e contrasto del fenomeno. L’intervento formativo si è tenuto giovedì scorso nel salone del plesso Novelli ed è stato rivolto alle classi quinte della primaria e alle seconde delle medie. Nel corso dell’incontro, l’Ispettore ha sottolineato l’importanza di promuovere un ambiente scolastico sicuro e inclusivo, in cui ogni studente possa sentirsi protetto, ascoltato e supportato. Particolare attenzione è stata rivolta alle conseguenze che bullismo e cyberbullismo possono avere sull’equilibrio e il benessere psicologico dei ragazzi. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Stop a bullismo e cyberbullismo: l’ispettore di polizia incontra gli studenti della Veneziano-Novelli

Approfondimenti su Veneziano Novelli

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Veneziano Novelli

Argomenti discussi: Comportamento degli studenti: sanzioni, elaborati di cittadinanza, bullismo e cyberbullismo; No al bullismo - No alla violenza; Bullismo, la presidente Damiano all'incontro all'istituto Pacinotti; Polla dice no a bullismo e cyberbullismo (VIDEO): inaugurata la Panchina gialla Helpis alla Scuola Media.

Prevenzione Bullismo e cyberbullismo: convegno del CESFAT all’ ITIS VoltaNella splendida cornice dell’aula magna dell’ Istituto Tecnico Industriale Statale ITIS Volta si Palermo si è svolto un Convegno e un incontro Formativo/Informativo Stop al Bullismo e Cyberbullismo id ... blogsicilia.it

Ambra Angiolini e Ciccio Graziani tra i protagonisti dell’evento Stop – No alla violenza! No al bullismo! al PalaFrancescucciUna manifestazione che unisce sport, spettacolo, testimonianze e sensibilizzazione sociale sui temi della violenza e del bullismo ... ciaocomo.it

A incontrare gli studenti è stato l’ispettore di polizia Luigi Lombardo, che ha guidato il momento formativo Leggi la notizia qui e nei commenti https://www.monrealepress.it/2026/02/08/bullismo-e-cyberbullismo-alla-veneziano-novelli-lincontro-con-la-polizia-d - facebook.com facebook