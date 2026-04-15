Bsc Big Mat gli Under 15 regolano Livorno e Lancers Lastra a Signa

Il Big Mat Bsc Grosseto under 15 ha ottenuto due vittorie nelle ultime partite di baseball. Dopo aver vinto 15-8 contro il Livorno nel primo incontro, la squadra ha poi battuto 18-0 i Lancers a Lastra a Signa. Le gare si sono svolte rispettivamente sul campo di Livorno e in trasferta, mostrando un buon rendimento da parte del team guidato da Lino Luciani.

Sono state due ottime gare quelle disputate dal Big Mat Bsc Grosseto under 15 di baseball. I ragazzi di Lino Luciani, dopo il successo nel debutto stagionale per 15-8 sul diamante del Livorno, si sono imposti per 18-0 sui Lancers a Lastra a Signa. "Siamo partiti con il piede giusto – ha detto il manager Lino Luciani –. Chiaramente siamo solo agli inizi della stagione, dobbiamo ancora crescere molto e migliorare sia in fase offensiva che difensiva. Adesso dobbiamo prepararci in vista del prossimo impegno di campionato contro il Padule". Il Big Mat Bsc Grosseto under 15, infatti, scenderà nuovamente in campo sabato 18 aprile sul diamante di Sesto Fiorentino.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bsc Big Mat, gli Under 15 regolano Livorno e Lancers Lastra a Signa Leggi anche: Bsc Big Mat in campo. Amichevoli di lusso Leggi anche: Bsc Big Mat sul mercato. Quattro nuovi arrivi