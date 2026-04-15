Bruno Nobili, Marco Papa e la curva Nord dello stadio Adriatico di Pescara, sono i protagonisti del nuovo videoclip "L'alba di un nuovo giorno", la canzone scritta e composta da Patrizio Santo.Il cantautore pescarese, dopo aver raccontato le "Storie di bravi ragazzi" di periferia, nel suo.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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SPAZIO APERTO: Bruno Nobili e lo Stadio Adriatico nel nuovo video di Patrizio Santo. Leggi qui https://www.pescaranews.net/notizie/musica-e-spettacolo/44716/bruno-nobili-e-lo-stadio-adriatico-nel-nuovo-video-di-patrizio-santo - facebook.com facebook