In ritardo la consegna del nuovo tabellone dello stadio Adriatico-Cornacchia i chiarimenti della ditta

La ditta Verux di Roma ha inviato una comunicazione al Comune di Pescara riguardo alla consegna del nuovo tabellone dello stadio Adriatico-Cornacchia, annunciando un ritardo nella consegna. La comunicazione è stata indirizzata al sindaco della città. La fornitura, assegnata alla ditta, non è ancora stata completata. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del ritardo o sui tempi previsti per la consegna.

La ditta Verux di Roma ha inviato una comunicazione al Comune di Pescara, nella persona del sindaco Carlo Masci, in merito alla fornitura che gli è stata assegnata per il nuovo tabellone dello stadio Adriatico-Cornacchia.«A seguito delle telefonate intercorse con l'amministrazione comunale sulla.🔗 Leggi su Ilpescara.it Giochi, slitta la consegna dello stadio IacovoneLo stadio Iacovone, impianto di punta dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, sarà terminato a metà luglio anziché a giugno, quindi quasi sul filo di...