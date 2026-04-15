Brundle spezza il silenzio | restano confermati i suoi impegni in F1

Martin Brundle ha confermato di mantenere i suoi impegni nel calendario della Formula 1 per la prossima stagione. Le voci secondo cui avrebbe potuto ridurre le sue presenze nel 2026 sono state smentite direttamente dal commentatore, che ha ribadito la volontà di continuare con le sue attività televisive nel circus. Nessuna modifica è stata annunciata riguardo alla sua partecipazione alle trasmissioni e alle interviste programmate per il prossimo anno.

Le indiscrezioni riguardanti una possibile riduzione del carico di lavoro di Martin Brundle per la stagione 2026 sono state smentite direttamente dal protagonista. Il veterano delle telecronache ha chiarito la sua posizione in merito ai rumors che lo vedevano prestare meno servizio durante il calendario della Formula 1, confermando la sua presenza costante nelle prossime tappe del campionato. La verità sulla programmazione televisiva di Brundle. Nessuna riduzione del ruolo è prevista per l’ex pilota. Martin Brundle ha risposto con fermezza alle speculazioni circolate recentemente, definendo prive di fondamento le notizie secondo cui avrebbe deciso di fare un passo indietro nei suoi impegni per Sports F1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brundle spezza il silenzio: restano confermati i suoi impegni in F1 F1 2026: Brundle lancia l’allarme per i rischi della potenza ibridaMartin Brundle ha sollecitato un intervento immediato della FIA per correggere il sistema di erogazione della potenza delle monoposto 2026,... Leggi anche: David Coulthard svela perché Martin Brundle è stato il manager ideale nella sua carriera F1.