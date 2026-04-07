Martin Brundle ha richiesto un intervento urgente da parte della FIA riguardo al sistema di erogazione della potenza delle monoposto di Formula 1 del 2026. L’ex pilota ha definito il sistema profondamente difettoso dopo un incidente ad alta velocità verificatosi durante il Gran Premio del Giappone, coinvolgendo un giovane pilota. La questione riguarda i rischi legati alla potenza ibrida e la sicurezza delle vetture in pista.

Martin Brundle ha sollecitato un intervento immediato della FIA per correggere il sistema di erogazione della potenza delle monoposto 2026, definendolo profondamente difettoso dopo l’incidente ad alta velocità di Ollie Bearman durante il Gran Premio del Giappone. L’episodio critico è avvenuto nel circuito di Suzuka, dove Bearman ha tentato una manovra evasiva ritrovandosi improvvisamente a ridosso della vettura di Franco Colapinto, pilota Alpine. In quel momento, la monoposto argentina stava recuperando energia, subendo un brusco calo di velocità che ha portato il britannico a finire sull’erba e a perdere il controllo, impattando contro le barriere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1 2026: Brundle lancia l’allarme per i rischi della potenza ibrida

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