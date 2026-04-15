Brindisi università e imprese progettano il futuro | al via il tavolo tecnico sulla formazione

A Brindisi, un nuovo tavolo tecnico si è riunito per discutere di formazione e imprese. L'obiettivo è creare un collegamento diretto tra i percorsi formativi e le esigenze delle aziende locali. L'iniziativa mira a favorire una transizione economica più efficace, coinvolgendo atenei e imprese nel processo di sviluppo del territorio. Un passo che mira a rafforzare la collaborazione tra università e settore industriale.

BRINDISI – Costruire un ponte concreto tra formazione e industria per accompagnare la transizione economica del territorio. È questo il senso del tavolo tecnico che si è svolto oggi a Brindisi, presieduto dal sindaco Giuseppe Marchionna, con la partecipazione del prorettore di UniSalento Giuseppe.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Chivu Inter, avanti insieme! Il tecnico programma il futuro insieme al club: rinnovo sul tavolo?Vlahovic Barcellona, interviene Laporta: «Il suo contratto sta terminando, ma non c’è niente è una pista fredda. Leggi anche: Orsini (Confindustria) soddisfatto per il tavolo sulla Transizione: “Mette le imprese al centro” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Università e imprese insieme per il futuro del territorio; UniSalento e Comune di Brindisi: offerta formativa ad hoc per le esigenze del territorio; Voli, l'aeroporto di Brindisi non ha più il carburante per gli aerei e altri due (Pescara e Reggio Calabria) introducono limitazioni; Decontaminazione dei suoli, Taranto avvia il processo di bio-rimedio fito-assistito per il risanamento: le filiere verdi. Ance Brindisi: imprese in ginocchio senza i 2,2 miliardi del Decreto AiutiAnce Brindisi: senza i 2,2 miliardi per i SAL bis lo Stato blocca i pagamenti, cantieri pubblici a rischio paralisi e imprese allo stremo Il Consorzio Stabile Build lancia un nuovo e allarmante grido ... affaritaliani.it Studentato a Brindisi, inizio dei lavori a giugno. Tavolo con università e industrieI lavori finanziati dal Pnrr per la realizzazione della nuova sede universitaria in Centro, all’interno del palazzo ex Agenzia delle entrate, dovranno essere completati entro la fine del mese. Molto ... lagazzettadelmezzogiorno.it Brindisi, Mauro D'Attis: «Entro il 2030 ci sarà il nuovo stadio. Ora altri ingressi nella società» x.com È morta a 28 anni, appena 24 ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale d La Procura di Brindisi ha aperto un fascicolo di inchiesta per fare luce sulla morte di Francesca Centonze - facebook.com facebook