Luisa Ranieri | In Italia sono più di 30 anni che non si investe sulla Scuola Per le istituzioni un gregge piatto sia sempre meglio di un gregge colto

Luisa Ranieri si è presentata davanti agli studenti romani al Cinema Adriano per parlare di scuola e società. Ha criticato duramente il modo in cui l’Italia ha trascurato l’investimento sull’istruzione negli ultimi oltre trent’anni. Secondo l’attrice, le istituzioni preferiscono un “gregge piatto” a un “gregge colto”, ignorando l’importanza di investire sulla cultura. Ranieri ha partecipato all’evento nel progetto Cinema, Storia&Società – Dentro l’immagine, portando la sua opinione su un tema che tocca da vicino il futuro del

Luisa Ranieri ha incontrato gli studenti romani al Cinema Adriano per parlare di scuola, recitazione e società nell'ambito del progetto Cinema, Storia&Società – Dentro l'immagine. L'attrice, protagonista della serie Rai "La Preside" diretta da Luca Miniero, ha risposto alle domande di studentesse e studenti dopo la proiezione di due episodi della fiction ispirata alla figura di Eugenia Carfora, la preside dell'Istituto Ortese di Caivano. L'incontro ha registrato una grande affluenza di studenti provenienti da Roma e dal Lazio. L'incontro, come riporta Oblo.it, è diventato occasione per riflettere sul ruolo dell'istruzione nella società contemporanea.

