Borsa | l' Asia chiude positiva e spera in un accordo Usa-Iran

Le borse asiatiche hanno chiuso in rialzo, con gli investitori che seguono con attenzione le notizie provenienti dal Medio Oriente. Si aspetta un possibile accordo tra gli Stati Uniti e l’Iran, mentre si discute anche della riapertura dello stretto di Hormuz. I mercati asiatici hanno reagito positivamente alle voci sul fronte diplomatico e militare nella regione. La chiusura dei mercati è avvenuta in un clima di cautela, ma con segnali di ottimismo.

Le Borse asiatiche chiudono in rialzo mentre si guarda agli sviluppi in Medio Oriente. I mercati sperano in un accordo tra Usa e Iran e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Uno scenario che consente al petrolio si mantenere un prezzo sotto i 100 dollari al barile. Sale Tokyo (+0,44%). Sul fronte dei cambi lo yen si apprezza leggermente sul dollaro a 158,98 e si svaluta sull'euro a 187,38. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo Hong Kong (+0,4%), Seul (+2,1%) e Mumbai (+1,6%). Poco mossa Shanghai (+0,04%) mentre è debole Shenzhen (-0,7%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Francia l'inflazione armonizzata e dall'Eurozona la produzione industriale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borsa: l'Asia chiude positiva e spera in un accordo Usa-Iran Trump: 'NO PANIC'. El Plan Secreto de 15 Días que Paralizó a Irán Borsa: l'Asia chiude positiva, ottimismo per colloqui Usa e IranLe Borse asiatiche chiudono in rialzo mentre si guarda ai colloqui tra Usa e Iran previsti nel corso del fine settimana.