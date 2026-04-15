Borsa | l' Asia chiude positiva e spera in un accordo Usa-Iran

Da lanazione.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le borse asiatiche hanno chiuso in rialzo, con gli investitori che seguono con attenzione le notizie provenienti dal Medio Oriente. Si aspetta un possibile accordo tra gli Stati Uniti e l’Iran, mentre si discute anche della riapertura dello stretto di Hormuz. I mercati asiatici hanno reagito positivamente alle voci sul fronte diplomatico e militare nella regione. La chiusura dei mercati è avvenuta in un clima di cautela, ma con segnali di ottimismo.

Le Borse asiatiche chiudono in rialzo mentre si guarda agli sviluppi in Medio Oriente. I mercati sperano in un accordo tra Usa e Iran e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Uno scenario che consente al petrolio si mantenere un prezzo sotto i 100 dollari al barile. Sale Tokyo (+0,44%). Sul fronte dei cambi lo yen si apprezza leggermente sul dollaro a 158,98 e si svaluta sull'euro a 187,38. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo Hong Kong (+0,4%), Seul (+2,1%) e Mumbai (+1,6%). Poco mossa Shanghai (+0,04%) mentre è debole Shenzhen (-0,7%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Francia l'inflazione armonizzata e dall'Eurozona la produzione industriale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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