Bormio | il paradosso tra il successo olimpico e il calo di 110mila utenti

A Bormio, si registra un paradosso tra il successo ottenuto alle Olimpiadi e la diminuzione di 110.000 utenti negli impianti sciistici. L’amministratore delegato della società che gestisce gli impianti ha fornito dettagli sulla situazione, evidenziando le variazioni nei numeri di visitatori e i dati relativi alla stagione in corso. La questione ha suscitato attenzione locale, anche in relazione alle attività di marketing e alle strategie di attrazione turistica.

L’amministratore delegato della Sib-Società Impianti Bormio, Valeriano Giacomelli, ha analizzato l’esito della stagione invernale conclusasi domenica scorsa a Bormio, evidenziando un netto contrasto tra il successo mediatico legato alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e le difficoltà economiche del bilancio. Nonostante l’esposizione globale ottenuta grazie ai Giochi, la gestione degli impianti ha registrato una flessione drastica dei ricavi e un calo di 110mila presenze rispetto all’esercizio precedente. Il paradosso economico tra visibilità globale e conti in calo. La stagione appena terminata a Bormio presenta un quadro contabile complesso, dove il prestigio internazionale non si è tradotto in stabilità finanziaria per la società che gestisce gli impianti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bormio: il paradosso tra il successo olimpico e il calo di 110mila utenti Leggi anche: Bollette, rincari fino al 19,2% per 110mila «utenti fragili» Olimpiadi Milano Cortina 2026, il paradosso del comitato olimpico: Russia e Bielorussia escluse, Israele presente nonostante genocidio a GazaAnche con i Giochi di Milano Cortina 2026 in corso, prosegue la linea dura nei confronti di Russia e Bielorussia, escluse da quasi tutte le...