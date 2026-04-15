Borgo Virgilio si appresta ad ospitare un importante momento di commemorazione, con l’arrivo di centinaia di Alpini provenienti dalle zone di Cremona e Mantova. L’evento si svolgerà nel fine settimana e vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti di questa associazione, che si riuniscono per ricordare le tradizioni e la storia delle penne nere. La città si prepara ad accogliere gli ospiti per un grande rito di memoria.

Borgo Virgilio si prepara a diventare il fulcro della memoria alpina nel prossimo fine settimana, accogliendo l’adunata sezionale delle zone di Cremona e Mantova. Centinaia di appartenenti alle penne nere convergeranno nel territorio per due giornate dedicate ai valori del corpo e al ricordo dei caduti. Il programma degli appuntamenti tra fede e tradizione. Le celebrazioni inizieranno sabato 18 aprile alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di Cerese, dove il Coro ANA di Cremona terrà un concerto ufficiale per dare il via ai festeggiamenti. La domenica sarà invece dedicata ai momenti più solenni del rito. Alle ore 9.30 si svolgerà la Santa Messa in memoria degli Alpini caduti, seguita alle 10.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borgo Virgilio: centinaia di Alpini per un grande rito di memoria

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