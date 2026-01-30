Dove si trova Curon Venosta il borgo sommerso da un lago dal quale riaffiora solo l'antico campanile

Da fanpage.it 30 gen 2026

In Trentino-Alto Adige, il vecchio campanile di Curon Venosta si alza dall'acqua del lago, rimasto nascosto per decenni sotto le acque della diga artificiale costruita negli anni Cinquanta. Oggi, il campanile spunta tra le onde, richiamando l’attenzione di chi passa da quelle parti e ricordando la storia di un borgo che il tempo ha sommerso.

In Trentino-Alto Adige si trova un campanile che emerge dall'acqua per raccontare la triste storia del borgo Curon Venosta, sommerso da una diga artificiale negli anni '50.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

