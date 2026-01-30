Dove si trova Curon Venosta il borgo sommerso da un lago dal quale riaffiora solo l'antico campanile

In Trentino-Alto Adige, il vecchio campanile di Curon Venosta si alza dall'acqua del lago, rimasto nascosto per decenni sotto le acque della diga artificiale costruita negli anni Cinquanta. Oggi, il campanile spunta tra le onde, richiamando l’attenzione di chi passa da quelle parti e ricordando la storia di un borgo che il tempo ha sommerso.

Approfondimenti su Curon Venosta

San Gimignano, noto come il borgo delle torri, si trova in Toscana ed è riconosciuto come patrimonio dell’UNESCO.

La parte superiore del vecchio campanile di Curon (Graun) emerge dalle acque ed è l'unica parte rimasta e ancora visibile della primitiva struttura romanica risalente al 1357 che comprendeva la chiesa di Santa Caterina d'Alessandria e la sua torre campanari - facebook.com facebook