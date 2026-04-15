Leonardo Bonucci continua a far parte dello staff tecnico della federazione calcistica italiana, anche dopo il recente rinnovamento ai vertici e allo staff della Nazionale. La decisione è stata comunicata ufficialmente, e Bonucci resta coinvolto nei progetti e nelle attività dell’organizzazione. La sua presenza si inserisce in uno scenario di cambiamenti che hanno interessato la struttura dirigente e il settore tecnico del calcio nazionale.

Leonardo Bonucci mantiene la sua posizione all’interno dell’organigramma tecnico della Federazione calcistica italiana, nonostante il recente rimpasto che ha coinvolto i vertici e lo staff della Nazionale. L’ex difensore della Juventus sta infatti percorrendo un percorso di formazione professionale per ottenere l’abilitazione UEFA Pro, lavorando attualmente nel settore dello scouting e dell’analisi tecnica. Il legame tra il difensore e la struttura federale rimane solido fino a giugno 2026, una scadenza che garantisce la continuità del suo incarico indipendentemente dai cambiamenti avvenuti nelle gerarchie precedenti. Il passaggio di consegne che ha l’uscita di figure come Gattuso, Gravina e Buffon non ha infatti intaccato la posizione di Bonucci, il cui ruolo è strutturato in modo autonomo rispetto al precedente corpo tecnico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bonucci resta in FIGC: il piano segreto per il patentino UEFA Pro

Notizie correlate

Ubaldo Pantani: “Sto prendendo il patentino Uefa per fare l’allenatore”Il Messaggero intervista oggi Ubaldo Pantani, comico toscano, ospite fisso di Fazio a “Che tempo che fa”.

Rivera: “Sì alla Figc e al ruolo di ct, ho il patentinoGianni Rivera ha lanciato un’inaspettata candidatura alla presidenza della Figc, affermando la propria disponibilità a gestire l’ente calcistico...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Caso Bonucci: ecco perché l'ex difensore non si è dimesso dopo il disastro azzurro; Niente dimissioni per Bonucci: ecco perché Leo è rimasto in FIGC; Leonardo Bonucci resta l'unico a non essersi dimesso in Nazionale perché il suo ruolo è particolare; Caso Bonucci in Nazionale? Il motivo dietro la sua permanenza nello staff azzurro.

Bonucci resta in Nazionale: il caso che non è un casoNel terremoto che ha scosso il calcio italiano dopo il fallimento mondiale, c’è un nome che ha fatto discutere più di altri per la sua assenza dalla lista dei dimissionari: Leonardo Bonucci. Mentre ... pianetalecce.it

Il flop dell'Italia non cambia il presente di Bonucci: resta azzurro, ma il futuro...Il rapporto tra l'ex difensore di Juve e Milan e la Figc è precedente alla nomina di Gattuso. Ora Leo continuerà il percorso Uefa Pro con l'obiettivo di ottenere una panchina ... msn.com

Il flop dell’Italia non cambia il presente di Bonucci: resta azzurro, ma in futuro…Decisione giusta Il presente di Leonardo Bonucci è ancora azzurro, il futuro chissà. Intanto, in attesa della scadenza del suo contratto, l’ex difensore continua a lavorare per l facebook