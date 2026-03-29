Ubaldo Pantani, comico toscano noto per la sua presenza televisiva, ha annunciato di aver iniziato il percorso per ottenere il patentino Uefa che consente di allenare squadre di calcio. La notizia è stata riportata oggi dal quotidiano Il Messaggero, che lo ha intervistato. Pantani è noto anche come ospite fisso di Fazio nella trasmissione “Che tempo che fa”.

Il Messaggero intervista oggi Ubaldo Pantani, comico toscano, ospite fisso di Fazio a “Che tempo che fa”. A Sanremo è stato tra i protagonisti della terza serata dove ha portato la sua maschera di Lapo Elkann. Ha iniziato come calciatore, poi teatro con Giorgio Albertazzi e infine comico, ne ha fatta di strada ma ci è voluta “pazienza e lungimiranza. Ho sempre pensato a un percorso e all’inizio per me il massimo era arrivare alla Gialappa’s Band”. Dopo tanta tv oggi lavora anche nei teatri e per lui è una grande soddisfazione: “in teatro volevo proporre i miei progetti di narrazione storica come quello sul Gino Bartali, che durante la Seconda Guerra Mondiale salvò centinaia di ebrei portando documenti con la bici, da Firenze ad Assisi”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ubaldo Pantani: “Sto prendendo il patentino Uefa per fare l’allenatore”

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