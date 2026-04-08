Pronostico Bologna-Aston Villa | Italiano ci riprova per la terza volta

Giovedì sera alle 21:00 si svolge la partita tra Bologna e Aston Villa, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. La sfida si gioca allo stadio della squadra italiana e sarà trasmessa in diretta televisiva. Sono state rese note le probabili formazioni, mentre i tifosi attendono di vedere come si svilupperà questa gara, che rappresenta una nuova occasione per entrambe le squadre di avanzare nel torneo europeo.

Bologna-Aston Villa è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Da quando il Bologna è tornato a frequentare l’Europa, un anno e mezzo fa, ha già affrontato due volte l’ Aston Villa di Unai Emery, in entrambe le occasioni a Birmingham. La prima nella scorsa edizione della Champions League, fase campionato: i Villans approfittarono dell’inesperienza a certi livelli della squadra di Vincenzo Italiano, che pur arrendendosi 2-0 non demeritò affatto. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Le cose non andarono poi così diversamente lo scorso settembre, sempre al Villa Park, nel match stavolta valido per la League Phase di Europa League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Bologna-Aston Villa: Italiano ci riprova per la terza volta Leggi anche: Ottavi Europa League, ecco il derby italiano: sarà Bologna-Roma. Ci sarnno anche Lille-Aston Villa e Stoccarda-Porto Bologna, Italiano sulla Cremonese: "Difendere l’8° posto, non pensiamo all'Aston Villa”Bologna, 4 aprile 2026 – Fare punti in campionato per tenersi aggrappati a quel (mini) obbiettivo che è l’ottavo posto. Temi più discussi: Bologna-Aston Villa (Europa League): orario, dove vederla in TV e pronostico; Bologna-Aston Villa: analisi, quote e consigl; quote Bologna Aston Villa: il pronostico sugli inglesi; Pronostici Bologna-Aston Villa: Statistiche, Dove in TV 09.04.2026 Europa League. Pronostico Bologna-Aston Villa: Italiano ci riprova per la terza voltaBologna-Aston Villa è un quarto di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Bologna-Aston Villa, il pronostico: Italiano cerca l'impresa per volare in semifinalePronostico Bologna-Aston Villa quote analisi precedenti andata quarti di finale di Europa League in programma giovedì 9 aprile alle 21 ... gazzetta.it Un derby italiano stupendo che termina 3-4 per il Bologna ai tempi supplementari dopo il 3-3 al termine dei 90 minuti. I rossoblu passano il turno e affronteranno l’Aston Villa ai quarti di finale. - facebook.com facebook