Un intervento di manutenzione straordinaria sulla galleria Côte de Sorreley sta causando un blocco totale del traffico nella zona, con conseguente rischio di isolamento per la Valle. La chiusura, annunciata dalle autorità, rimarrà in vigore fino al completamento dei lavori, che prevedono la messa in sicurezza del tunnel. Le strade alternative sono state segnalate e i mezzi di emergenza sono stati avvisati.

Un massiccio intervento di manutenzione straordinaria sulla galleria Côte de Sorreley, che garantisce il collegamento tra la Statale 27 e l’autostrada A5, minaccia di paralizzare la viabilità tra la Valle del Gran San Bernardo e il capoluogo regionale con una chiusura totale prevista tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Il Ministero ha già fornito il via libera per i lavori necessari a rimettere l’infrastruttura a norma, ma la decisione di bloccare completamente il passaggio per un intero anno solare ha innescato una forte reazione politica e sociale nel territorio. L’impatto sistemico sulla mobilità della Valle d’Aosta. La gestione del flusso veicolare si trova davanti a un bivio tecnico ed economico estremamente complesso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco totale alla Côte de Sorreley: rischio isolamento per la Valle

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