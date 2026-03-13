Questa mattina in via Iacopo Lo Verde è stato avviato un intervento coordinato dal II Municipio per bloccare una situazione considerata potenzialmente pericolosa. L’operazione ha comportato un blocco totale della strada, con l’obiettivo di neutralizzare eventuali rischi e garantire la sicurezza pubblica. Nessun dettaglio su ulteriori sviluppi o conseguenze è stato comunicato.

Un'operazione straordinaria per la sicurezza pubblica è stata attivata questa mattina in via Iacopo Lo Verde, dove il II Municipio ha coordinato un intervento urgente per neutralizzare una situazione di potenziale pericolo. L'area è stata immediatamente transennata e la viabilità modificata con l'istituzione del senso unico, mentre vigili del fuoco, polizia municipale, Protezione Civile e sezioni Ecologia sono intervenuti sul posto. La decisione scaturisce da numerose segnalazioni dei residenti . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via Iacopo Lo Verde: blocco totale e rischio neutralizzato

Articoli correlati

Via Iacopo Lo Verde, intervento straordinario per la sicurezza: area transennata e viabilità modificataIntervento congiunto questa mattina in via Iacopo Lo Verde, dove il II Municipio ha coordinato un’operazione straordinaria per affrontare una...

Il Qatar infiamma i mercati: rischio blocco totale. Il petrolio a 90 dollari, balzo maggiore dal 1983Lo spettro di un conflitto di lunga durata ha fatto scattare ieri il costo del petrolio e ha spaventato i mercati, con i listini europei e...

Aggiornamenti e notizie su Via Iacopo

Temi più discussi: Via Iacopo Lo Verde, intervento straordinario per la sicurezza: area transennata e viabilità modificata; Via Iacopo Lo Verde, intervento straordinario per la sicurezza: area transennata e viabilità modificata; Ciclone Harry, nuovi aiuti alle imprese: la giunta Schifani approva 18 milioni di finanziamenti; Ordigni artigianali per svaligiare i distributori di sigarette: due arresti.

Caso via Iacopo Lo Verde: l’area è comunale e scatta l’intervento per la sicurezzaCATANIA – Operazione straordinaria questa mattina in via Iacopo Lo Verde, dove il II Municipio di Catania ha coordinato un vero e proprio blitz ... newsicilia.it

Via Iacopo Lo Verde, blitz del II Municipio di Catania: il terreno è comunaleCarnazza: «Avviate messa in sicurezza e bonifica, ora il muro per ripristinare il doppio senso» Intervento congiunto questa mattina in via Iacopo Lo Verde a Catania, dove il II Municipio ha coordinato ... ienesiciliane.it

Via Iacopo Lo Verde, blitz del II Municipio di Catania: il terreno è comunale Carnazza: «Avviate messa in sicurezza e bonifica, ora il muro per ripristinare il doppio senso» Intervento congiunto questa mattina in via Iacopo Lo Verde, dove il II Municipio ha coordi - facebook.com facebook