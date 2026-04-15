Blitz nei boschi dello spaccio | fuga tra gli alberi preso con cocaina eroina e 3mila euro

Nella serata di ieri, una operazione della polizia ha portato all'arresto di un uomo di 47 anni, di nazionalità marocchina, trovato in possesso di cocaina, eroina e circa 3.000 euro in contanti. L'intervento si è svolto nei boschi tra i comuni di Orsenigo, Anzano del Parco e Albavilla, aree note per attività di spaccio. L'uomo, irregolare sul territorio e senza fissa dimora, è stato catturato dopo una fuga tra gli alberi.

Blitz della polizia nei boschi dello spaccio tra Orsenigo, Anzano del Parco e Albavilla, dove nella serata di ieri è stato arrestato un 47enne marocchino, irregolare sul territorio e senza fissa dimora. L’operazione è stata condotta dagli uomini della squadra mobile di Como, impegnati da tempo.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Blitz dei carabinieri azzera filiera dello spaccio nel mercato abruzzese: eroina a 7 euro e levamisolo nella cocainaLe 20 misure cautelari eseguite all'alba a Montesilvano e Pescara, ma anche nelle province di Chieti, Trani e Foggia, arrivano dopo un anno di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Blitz nei boschi dello spaccio: fuga tra gli alberi, preso con cocaina, eroina e 3mila euro; Pombia, torturato e ucciso nei boschi dello spaccio. In appello confermato l’ergastolo al capo banda; Como, blitz antidroga nei boschi: arrestato pusher 47enne dopo un tentativo di fuga a Orsenigo; Blitz antidroga nei boschi di Orsenigo: arrestato pusher marocchino, bloccato dopo aver cercato di scappare. Como, blitz antidroga nei boschi: arrestato pusher 47enne dopo un tentativo di fuga a OrsenigoArrestato un 47enne marocchino per spaccio e resistenza: blitz della Polizia nelle aree boschive del comasco, sequestrati droga e contanti. virgilio.it Orsenigo, il delivery della droga nei boschi: arrestato spacciatore 47enneEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it EBOLI, FLASH NELLA PINETA E SPACCIO SUL LITORALE: NUOVO BLITZ A CAMPOLONGO - La scena, raccontata così, sembra quasi da film: il buio, la pineta, i lampi dei telefoni cellulari usati come segnali, le auto che rallentano, lo scambio rapido e poi l - facebook.com facebook Proseguono senza sosta i blitz antispaccio dei Falchi della Polizia di Stato nelle periferie di Roma. Gli investigatori su due ruote hanno passato al setaccio le zone di Ponte di Nona, Esposizione e Salario: il bilancio è di 5 pusher arrestati e oltre 50 involucri di c x.com