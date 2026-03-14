Bitcoin a 72.000$ | MVRV rivela stress FTX e segnale

Il prezzo del Bitcoin ha raggiunto i 72.000 dollari, attirando l'attenzione degli investitori. L'indicatore MVRV mostra segnali di stress legati al fallimento della piattaforma di scambio FTX. Gli analisti osservano come questa situazione abbia influenzato il mercato delle criptovalute, mentre le transazioni e le quotazioni continuano a essere monitorate da vicino. La volatilità rimane elevata e il livello di attenzione è alto.

Il mercato delle criptovalute si trova in un momento di incertezza mentre il Bitcoin tenta di superare la barriera dei 72.000 dollari, cercando una direzione dopo settimane di movimenti laterali e volatili. Gli analisti della XWIN Research Japan hanno individuato nel rapporto MVRV un segnale che ricorda i livelli di stress registrati alla fine del 2022, quando il crollo di FTX aveva spinto molti investitori verso perdite non realizzate. L’indicatore confronta la capitalizzazione di mercato con quella realizzata, rivelando che l’investitore medio potrebbe trovarsi attualmente in una fase di valutazione depressa, simile a quella precedente al forte rimbalzo del 67% verificatosi nei tre mesi successivi al collasso dell’exchange. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bitcoin a 72.000$: MVRV rivela stress FTX e segnale Articoli correlati Scatena profitti giornalieri da $ 1.000 a $ 20.000: DL Mining apre un nuovo flusso di reddito passivo per gli investitori in Dogecoin, Ethereum e BitcoinCon la continua espansione del mercato delle criptovalute nel 2026, un numero crescente di detentori di asset digitali si sta rivolgendo a metodi... Sbadiglio fetale: segnale di stress e peso bassoUn segnale silenzioso ma potente emerge dalle profondità dell’utero: lo sbadiglio fetale, visibile già dalla undicesima settimana di gestazione,... Altri aggiornamenti su Bitcoin a 72 000 MVRV rivela stress FTX... Bitcoin torna sopra i 72.000 dollari mentre Ethereum, XRP e Dogecoin registrano un rialzo superiore al 3%Afflussi record per gli ETF Bitcoin ed Ethereum nonostante la guerra. Le previsioni degli analisti su XRP, Dogecoin e lo shock del Token2049. it.benzinga.com Bitcoin on-chain: MVRV Pricing Bands equilibrio o rischio di ulteriore correzione?Spostando il focus dal prezzo ai dati on-chain di Bitcoin, emergono alcuni elementi di riflessione che per alcuni potrebbero destare preoccupazione. Tuttavia, è importante sottolineare che situazioni ... criptovaluta.it