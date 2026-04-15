Bimbi nel bosco notizie preoccupanti | Cosa fanno in casa famiglia… Grande preoccupazione

Una vicenda che riguarda bambini e una casa famiglia di Vasto sta suscitando preoccupazione dopo che sono emerse notizie riguardanti le loro condizioni di salute psicofisica. Le autorità stanno indagando sui dettagli della situazione, mentre i media riferiscono di comportamenti e situazioni che destano attenzione. La questione ha attirato l’interesse dell’opinione pubblica e ha portato a richieste di chiarimenti sulle modalità di gestione della struttura.

La controversa vicenda dei “bimbi nel bosco” si arricchisce di un capitolo inquietante che riguarda la loro salute psicofisica all’interno della casa famiglia di Vasto. Secondo l’ultimo parere redatto dallo psichiatra Tonino Cantelmi e dalla psicologa Martina Aiello, consulenti della coppia anglo-australiana composta da Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i tre minori starebbero vivendo un profondo disagio emotivo. Al centro delle critiche c’è il brusco passaggio dai ritmi naturali del casolare di Palmoli a una routine fatta di alimenti industriali, zuccheri processati e serate trascorse davanti alla televisione, abitudini che starebbero minando la loro stabilità.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bimbi nel bosco, notizie preoccupanti: “Cosa fanno in casa famiglia…”. Grande preoccupazione Notizie correlate Famiglia nel bosco, Pasqua in casa famiglia per i bimbi. Papà Nathan firma il contratto per la nuova casaNathan Trevallion, papà dei tre bimbi cresciuti nei boschi di Chieti e attualmente in casa famiglia a Vasto, ha firmato un contratto gratuito per un... Leggi anche: Famiglia nel bosco, sit-in davanti casa famiglia con cartelli e giochi per i bimbi Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Famiglia nel bosco, per mamma Catherine Pasqua e Pasquetta lontano dai suoi figli; Famiglia nel bosco, i genitori valutano la richiesta di risarcimento danni. Effetti traumatici della separazione sui bimbi; Famiglia nel bosco, cosa dicono gli esperti sui tre bambini: la relazione depositata in Tribunale; Famiglia nel bosco, concessa una videochiamata alla madre per il suo compleanno: le ultime notizie. Bimbi nel bosco, consulenti Cantelmi e Aiello: In casa famiglia ricerca compulsiva di zuccheri e troppa tvLo psichiatra Tonino Cantelmi e la psicologa Martina Aiello, consulenti della famiglia nel bosco, denunciano il rapporto disfunzionale dei bimbi col cibo ... fanpage.it Bimbi nel bosco, notizie preoccupanti: Cosa fanno in casa famiglia…. Grande preoccupazioneLa controversa vicenda dei bimbi nel bosco si arricchisce di un capitolo inquietante che riguarda la loro salute psicofisica all'interno della casa famiglia ... thesocialpost.it Famiglia nel bosco, la nuova relazione sui bimbi: ecco cosa rivela facebook Il parere dei periti di parte: "Traumi nei bimbi del bosco, è urgente riunire la famiglia". Presentata la relazione al Tribunale dei minori dell'Aquila. "A rischio la salute mentale". #ANSA x.com