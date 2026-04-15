Recentemente si è diffusa una notizia riguardante una compagnia aerea low cost che ha deciso di applicare un sovrapprezzo sul carburante ai passeggeri, anche dopo aver già pagato il biglietto. La questione ha suscitato diverse reazioni tra i viaggiatori, alcuni dei quali si sono trovati a dover affrontare costi aggiuntivi non preventivati. Sono in corso discussioni sulle modalità di richiesta di rimborso e sui diritti dei passeggeri coinvolti.

Sta facendo discutere il caso della compagnia low cost Volotea, finita al centro delle polemiche per l’introduzione di un sovrapprezzo carburante richiesto ai passeggeri dopo aver già acquistato il biglietto. Negli ultimi giorni, diversi viaggiatori hanno segnalato di aver ricevuto una comunicazione a ridosso della partenza con la richiesta di pagare un piccolo extra generalmente tra i 7 e i 9 euro per poter confermare il volo. La novità è legata alla politica chiamata “Fair Travel Promise”, che consente alla compagnia di adeguare il prezzo del biglietto in base alle oscillazioni del costo del carburante. In pratica, fino a circa sette giorni prima della partenza, il prezzo può essere aggiornato: se il carburante aumenta viene applicato un supplemento, mentre in caso contrario è previsto anche un eventuale rimborso.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Biglietti di viaggio già pagati? Possono chiedere un sovrapprezzo carburante: come fare per il rimborso

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