Antonio Conte e Luciano Spalletti continuano a scambiarsi parole dure e complimenti attraverso i media. La polemica tra i due allenatori si accende ancora, mentre alcuni li criticano, altri li elogiano per il modo in cui gestiscono le situazioni. La discussione si fa sempre più acceso e tiene alta l’attenzione dei tifosi e degli esperti di calcio.

Il botta e risposta a distanza tra Antonio Conte e Luciano Spalletti continua ad alimentare il dibattito nel mondo del calcio. A intervenire sul tema è stato Fabrizio Biasin, nel suo editoriale pubblicato su TMW, analizzando sia la reazione del tecnico del Napoli sia il momento positivo vissuto dall’allenatore toscano sulla panchina bianconera. Biasin ha ripercorso le parole di Conte, arrivate dopo una frase di Spalletti giudicata poco elegante dal tecnico azzurro. “Conte s’è infuriato. Ha detto così: “Spalletti dice che ha battuto gli ex campioni d’Italia? Per me è una frase infelice. Ha mancato di rispetto, io non mi sarei permesso. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Biasin analizza Conte e Spalletti: polemica e elogi a confronto

Approfondimenti su Conte Spalletti

Biasin analizza il mercato dell’Inter, sottolineando alcune criticità nella rosa di Cristian Chivu.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Conte Spalletti

Argomenti discussi: Conte si lamenta, chiama in causa calendario ed infortuni: arriva una critica pesante all'ex Inter; Biasin analizza il KO europeo: Perdere contro l’Arsenal è normale, vi spiego perché.

Biasin analizza Conte e Spalletti: polemica e elogi a confrontoForzAzzurri.net - Biasin analizza Conte e Spalletti: polemica e elogi a confronto Il botta e risposta a distanza tra Antonio Conte e Luciano Spalletti continua ad ... forzazzurri.net

Scintille Conte-Spalletti, il post di Biasin fa infuriare i napoletani: Cosa ti ha fatto Antonio?Alla vigilia di Napoli-Chelsea, sfida che chiude la fase campionato della Champions League, che si giocherà domani alle ore 21 allo stadio Maradona, il tecnico dei partenopei Antonio Conte, nel corso ... msn.com

Biasin analizza il KO europeo Il divario strutturale tra Italia ed Inghilterra - facebook.com facebook

Biasin analizza il KO europeo Il divario strutturale tra Italia ed Inghilterra x.com