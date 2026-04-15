Biasin ribalta tutto | il vero nodo tra Conte e Napoli

In un articolo recente, Biasin ha messo in discussione alcuni aspetti legati al rapporto tra Antonio Conte e il Napoli, offrendo una prospettiva diversa rispetto alle interpretazioni prevalenti. La discussione si concentra su questioni legate alla gestione e alle decisioni prese dall'ex allenatore, evidenziando elementi che non erano stati ancora approfonditi. L'articolo fornisce dettagli che potrebbero cambiare le convinzioni su questa relazione, senza tralasciare fatti specifici.

Quando si affronta il tema del futuro di Antonio Conte, il dibattito si concentra quasi sempre sulle intenzioni dell’allenatore. Si discute della sua soddisfazione, delle sue richieste e della possibilità che resti o meno sulla panchina del Napoli. Ma, nell’editoriale firmato da Fabrizio Biasin per Tuttomercatoweb, la prospettiva cambia completamente. Il punto di partenza, infatti, è un altro: come vive questa situazione Aurelio De Laurentiis. Perché, secondo questa lettura, anche il presidente ha motivi concreti per interrogarsi sul percorso fatto e su ciò che potrebbe accadere nella prossima stagione. Biasin mette sul tavolo i risultati e anche i costi.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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