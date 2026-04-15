Biasin provoca | Nelle ultime 72 ore…dev’essere successo qualcosa

In un messaggio pubblicato su X, il giornalista e tifoso dell’Inter ha scritto che nelle ultime 72 ore deve essere successo qualcosa, lasciando intendere una possibile novità o evento recente. La sua comunicazione ha immediatamente attirato l’attenzione, suscitando reazioni tra i suoi follower e gli utenti della piattaforma. La frase rappresenta una provocazione diretta, senza ulteriori dettagli o spiegazioni fornite.

di Stefano Cori Biasin lancia una delle sue provocazioni su X, il giornalista noto tifoso dell’Inter manda una chiara stoccata. L’ultima giornata di Serie A potrebbe aver tracciato un solco nella storia di questa stagione. La sconfitta del Milan con l’Udinese, il pareggio del Napoli a Parma e la vittoria in rimonta dell’Inter contro il Como ha permesso ai nerazzurri di volare a +9 sulla squadra di Antonio Conte e +12 su quella di Massimiliano Allegri. Proprio prendendo spunto da questa situazione e da alcuni commenti effettuati dagli appassionati di calcio negli ultimi giorni, Fabrizio Biasin sul proprio account X ha lanciato una delle sue provocazioni.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Biasin provoca: «Nelle ultime 72 ore…dev’essere successo qualcosa» Notizie correlate Controlli a tappeto della polizia locale: sette denunce e numerose sanzioni nelle ultime 72 oreSette persone sono state denunciate dalla polizia locale di Reggio Calabria nelle ultime 72 ore, nell’ambito di controlli intensificati sul... Leggi anche: Reggiana, svolta in panchina! Via Rubinacci, arriva Bisoli. Cos’è successo davvero nelle ultime ore