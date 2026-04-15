Belen riunisce gli ex per il compleanno di Santiago

Per il tredicesimo compleanno di Santiago, alcuni personaggi noti sono stati presenti alla stessa serata, condividendo momenti insieme. Tra loro ci sono persone che hanno avuto rapporti passati con la madre del festeggiato, e si sono ritrovate nello stesso luogo per celebrare l'evento. La serata ha visto la partecipazione di più di un ex, che hanno deciso di condividere questa occasione speciale.

Santiago ha festeggiato 13 anni e Belen, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese si sono trovati a condividere la serata insieme Belenin occasione del compleanno diSantiagoè riuscito a riunire tutta la famiglia: i suoi ex erano presenti per festeggiare i 13 anni del piccolo.Sia per ovvi motivi Stefano De Martino, sia Antonino Spinalbeseche, nonostante non abbia alcun legame di sangue con il piccolo, comunque ha un ottimo rapporto con lui. Lo stesso accade tra Luna Marì e Stefano, infatti quando il parrucchiere era aThe Couple, spesso la bambina è stata con il padre di suo fratello. Ma il vero scoop è cheBelenè riuscita a mettere il rancore da parte nei confronti diStefano De Martinoe, soprattutto, a trascorrere una giornata insieme, lasciando da parte i vecchi dissapori.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Belen riunisce gli ex per il compleanno di Santiago Notizie correlate Leggi anche: Stefano De Martino e Belen di nuovo insieme per Santiago: gli indizi della festa congiunta Una speciale dedica di Belén Rodriguez per suo figlio SantiagoUna madre, prima di tutto: la dedica che racconta il cuore di Belén Rodriguez C’è un lato di Belén Rodríguez che raramente fa rumore, lontano dai...