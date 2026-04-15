Nella settimana dal 18 al 24 aprile, la soap opera porta in scena un nuovo episodio drammatico con la scomparsa di un personaggio, che si verifica nelle stesse circostanze di un episodio precedente. La morte, avvenuta a Los Angeles, ha coinvolto una figura conosciuta nel cast e ha scosso gli spettatori con un evento inaspettato. La storyline si sviluppa nel contesto di eventi intensi e tensioni crescenti tra i personaggi principali.

La settimana dal 18 al 24 aprile porta a Beautiful una svolta che nessuno si aspettava: un’altra morte, stesse circostanze, stessa sostanza letale. Los Angeles inizia ad avere paura. Prima che il dramma esploda, c’è ancora spazio per le vicende sentimentali. Hope si confida con Steffy riguardo alla decisione di accettare il fidanzamento tra Thomas e Paris: non è una scelta facile, ma lei ha scelto di farsi da parte per il bene di Thomas e soprattutto di Douglas. Ciò che la rattrista davvero è l’idea che il ragazzo possa partire per l’Europa portando con sé il bambino. Steffy la ascolta e la incoraggia a guardare avanti, mentre Hope ammette di aver attraversato un periodo di forte conflitto interiore e lascia intendere che qualcosa in lei sia cambiato, senza però scendere nei dettagli.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Beautiful, anticipazioni 18-24 aprile: una seconda morte sconvolge Los Angeles

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