Bari piano d’emergenza dopo 4000 incidenti | nuovi blitz e scuola

A Bari, nel corso del 2025, si sono verificati oltre quattromila incidenti stradali, causando dieci vittime. In risposta a questi numeri, le autorità hanno deciso di adottare un piano d’emergenza che prevede nuovi controlli e interventi nelle aree critiche. Tra le misure adottate ci sono controlli più frequenti e iniziative nelle scuole per sensibilizzare gli studenti sulla sicurezza stradale.

Dieci vite spezzate e un bilancio che supera i quattromila sinistri stradali nel corso del 2025 hanno spinto le autorità baresi a varare un piano d’azione immediato per la sicurezza urbana. La nuova iniziativa, presentata congiuntamente dalla Polizia Metropolitana e dal Comune di Bari, mira a contrastare i comportamenti pericolosi, concentrando gli sforzi preventivi sulla popolazione più giovane della città. L’impatto sociale dei nuovi strumenti di controllo e prevenzione. Il cuore operativo della strategia si basa su un doppio binario: l’incremento tecnologico dei controlli e una profonda attività educativa. Per potenziare la capacità di intervento, specialmente durante le fasce orarie serali e notturne, la Polizia Locale ha ricevuto in consegna due nuovi etilometri di ultima generazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, piano d’emergenza dopo 4000 incidenti: nuovi blitz e scuola Frana Molise, Ciciliano (Protezione civile): “È gigantesca, soluzioni allo studio”. Il sindaco di Bari: “Serve un piano di emergenza”Una frana “gigantesca” per cui si stanno valutando le soluzioni, in attesa che il suo movimento si fermi. Nuovi provvedimenti per la sicurezza stradale in arrivo dopo l’aumento degli incidenti nelle aree urbaneUn aumento significativo degli incidenti stradali nelle aree urbane ha spinto le autorità a varare nuovi provvedimenti per rafforzare la sicurezza...