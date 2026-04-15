Bari bambino cade dal settimo piano | è gravissimo

Un bambino di circa 8 anni è caduto da un balcone situato tra il sesto e il settimo piano di un edificio nel quartiere San Paolo di Bari. La caduta è avvenuta in un'area residenziale della città, e immediatamente sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e le forze dell'ordine. Attualmente, le condizioni del bambino sono considerate gravissime.

(Adnkronos) – Un bambino di circa 8 anni è caduto dall'alto da un balcone al 6°7° piano al quartiere San Paolo di Bari. Il piccolo è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. —[email protected] (Web Info) Alcaraz si ritira da Barcellona, Sinner allunga al numero 1. Come cambia ranking Alcaraz si ritira da Barcellona, Sinner allunga al numero 1. Come cambia ranking Italia e ripescaggio ai Mondiali, Iran spegne le speranze? Il ct: “Ci saremo” .🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: Bari, bambino precipita dal settimo piano In serata Bari, bambino precipita dal settimo piano: morto In serataL'articolo Bari, bambino precipita dal settimo piano: morto In serata proviene da Noi Notizie. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bari, bambino di 7 anni precipita dal balcone al settimo piano: è ricoverato in condizioni gravissime; Bimbo di un anno e mezzo cade da una finestra a Civita Castellana, portato al Gemelli. Genitori in casa, ma il piccolo era solo in una stanza; Cosenza, cade dal balcone al primo piano: ferito bimbo di 5 anni; Graziella muore a 43 anni dopo un intervento in ospedale: era incinta di due gemelli. Bari, bambino cade dal settimo piano: è gravissimo(Adnkronos) – Un bambino di circa 8 anni è caduto dall’alto da un balcone al 6°/7° piano al quartiere San Paolo di Bari. Il piccolo è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. Sul posto sono in ... notizie.it Cade dal sesto piano di una palazzina: un bambino di 6 anni in condizioni disperateDramma nella serata di oggi nel quartiere San Paolo di Bari, dove un bambino di sei anni è precipitato dal sesto piano di una palazzina. Il piccolo è arrivato in arresto cardiaco ... leggo.it Le due serate, inserite nella stagione teatrale “Bari – Umano Collettivo” del Comune di Bari in collaborazione con Puglia Culture, rappresentano un percorso tra musica, memoria e contaminazioni artistiche che hanno caratterizzato la lunga storia del gruppo - facebook.com facebook Vigili del fuoco a Bari denunciano: «La nostra caserma non è più sicura» - News x.com