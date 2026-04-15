Lamine Yamal ha pubblicato un messaggio sui social media in seguito all’eliminazione del Barcellona dalla Champions League, avvenuta contro l’Atletico Madrid. Dopo la partita, lo spagnolo ha condiviso un pensiero online, esprimendo la sua amarezza per l’esito della competizione. La squadra ora si prepara a concentrarsi sulle prossime sfide, senza ulteriori commenti pubblici sull’evento.

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© Calcionews24.com - Barcellona, Yamal rompe il silenzio dopo l’eliminazione dalla Champions League: il gesto social dello spagnolo

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