Il Barcellona è stato eliminato dalla Champions League dopo la sconfitta nel doppio confronto contro l'Atletico Madrid al Metropolitano. Nonostante una buona prestazione in campo, la squadra catalana non è riuscita a qualificarsi per le semifinali. Dopo la partita, Yamal ha dichiarato che arrendersi non è un'opzione, sottolineando la determinazione del club di continuare a lottare. La squadra si ferma ora ai quarti di finale, in attesa di nuove sfide.

Barcellona, 15 aprile 2026 – Il Barcellona è fuori dalla Champions League. Non è bastata una grande prestazione al Metropolitano: al termine del doppio confronto è stato l'Atletico Madrid a festeggiare e a strappare il pass per le semifinali. Sicuramente ha pesato tanto la gara di andata, giocata l'8 aprile al Camp Nou, in cui i blaugrana, in dieci uomini dal 44' a causa dell'espulsione di Pau Cubarsí, hanno perso 2-0. I giocatori del Barcellona, però, non si sono arresi e hanno promesso che avrebbero dato tutto al ritorno per cercare di ribaltare il risultato, anche lontano da casa e con tutto il pubblico pronto a sostenere gli avversari....🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Barcellona, Yamal dopo l'eliminazione dalla Champions: “Arrendersi non è un opzione”

Notizie correlate

Barcellona, Yamal rompe il silenzio dopo l’eliminazione dalla Champions League: il gesto social dello spagnoloMercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta! Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con...

Spalletti-Juve, futuro deciso dopo l’eliminazione dalla ChampionsEcco le ultimissime in casa Juventus dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Galatasaray di Osimhen.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Yamal e la foto di LeBron sul profilo Instagram: la spiegazione; Yamal si esalta nel ruolo di leader per la rimonta del Barcellona in Champions League; Yamal, la remuntada del Barcellona e la sfida a Simeone: Posso fare la differenza! Vediamo se il Cholo...; La strana reazione di Yamal al gol di Lewandowski: non esulta con i compagni e si infuria con Flick.

Barcellona, Yamal dopo l'eliminazione dalla Champions: Arrendersi non è un opzioneIl numero 10 rompe il silenzio con un post su Instagram dopo l’eliminazione dei blaugrana ad opera dell’Atletico Madrid ... sport.quotidiano.net

Yamal dopo l'eliminazione in Champions: Riporteremo la coppa a BarcellonaNei giorni scorsi, Lamine Yamal aveva cambiato la sua foto profilo su Instagram, scegliendo un'immagine di LeBron James dopo le Finals NBA del 2016, vinte dai Cleveland Cavaliers con una storica rimon ... sport.sky.it

#Schlein sfida Conte: sabato sarà a Barcellona all’evento organizzato dal socialista Sanchez. Presenti 100 partiti progressisti da tutto il mondo facebook

#Umtiti critica il #Barcellona: “Hanno giocato malissimo. Abbiamo visto lo stesso scenario dell’andata” x.com