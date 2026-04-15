Bankitalia sale il debito a febbraio sfiora 3.140 miliardi

A febbraio, il debito delle Amministrazioni pubbliche ha registrato un incremento di circa 27,3 miliardi, raggiungendo quasi i 3.140 miliardi di euro. Si tratta di un aumento rispetto al mese precedente, secondo i dati diffusi da Bankitalia. La cifra rappresenta un nuovo aumento nel saldo complessivo del debito pubblico, che viene monitorato regolarmente dalle autorità finanziarie.

Lo scorso febbraio il debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 27,3 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.139,9 miliardi. L'incremento riflette il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (14,2 miliardi), la crescita delle disponibilità liquide del Tesoro (12,9 miliardi, a 74,8), nonché l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (0,2 miliardi). E' quanto emerge da "Finanza pubblica: fabbisogno e debito" di Bankitalia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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